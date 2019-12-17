Pentagon: Türkiye’yi yapıcı politikaya teşvik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’de Kongre’nin Ermeni Soykırımı’nı tanıma kararına karşı gerekirse İncirlik Üssü’nün kapatılabileceğini söylemesinin ardından, bir Pentagon kaynağı ‘Türkiye’yle ilişkilerini korumak için çaba gösterdiklerini’ ifade etti.

Sputnik’e konuşan kaynak, “Türkiye’deki güçlerimizi NATO müttefikimiz, stratejik partnerimiz olan bu ülkenin korunmasına yardım etmeye, çalışmaya yönelik on yıllardır var olan sorumluluğumuzun sembolü olarak görüyoruz” dedi. Kaynak, Washington’ın Türkiye’yi S-400, Suriye ve fikir ayrılıklarının bulunduğu başka konularda daha yapıcı politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalıştığını ifade etti. Erdoğan önceki gece katıldığı ATV ve A Haber ortak canlı yayınında, ABD Kongresi’deki Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek İncirlik Hava Üssü’nün ABD’nin kullanımına kapatılabileceğini söylemişti.

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