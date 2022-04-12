Pentagon: Ukrayna'da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları endişe verici

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarının endişe verici olduğunu bildirdi.

Rusya'nın Mariupol'da kimyasal silah kullandığının iddia edilmesi üzerine açıklama yapan Kirby, "Rus güçlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentine bir kimyasal mühimmat attığını iddia eden sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Şu anda teyit edemiyoruz ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu bilginin doğru olması durumunda son derece endişe verici olduğuna işaret eden Kirby, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal madde karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kalabalıkları kontrol maddelerini kullanma potansiyeli hakkındaki endişelerimizi doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurmuştu. Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı bildirilmişti. AA

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