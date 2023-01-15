"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi

15 Ocak 2023, Pazar 14:45
Peru'da protestoların şiddetinin artması ve başkent Lima'ya sıçraması üzerine hükümet, bazı bölgelerde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

OHAL kararı başta Lima olmak üzere Cusco, Callao ve Puno kentlerini kapsayacak.

Güvenlik güçlerine olağanüstü yetkiler veren 30 günlük OHAL kararı kapsamında ülke içerisinde toplanma, kişi hürriyeti ve anayasal konut dokunulmazlığı askıya alınıyor.

Peru Silahlı Kuvvetlerinin de protestoların şiddeti ve durumuna göre, polise destek için meydanlara inebileceği değerlendiriliyor.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, erken seçime gidilmesini ve Kongrenin kapatılmasını talep ediyor.

Peru basınına göre, hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana 48 kişi ölmüş, yaralı sayısı ise 700'ü geçmişti.

Hükümet ise eylemlerde 42 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine patlak vermişti.

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongredeki oylamada, seçimin Nisan 2024'te yapılması kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

Castillo'nun görevden alınması

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına itirazı 30 Aralık 2022'de reddetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul Toplantısı'nda 6 "aleyhte", 10 "çekimser" oya karşı 101 "lehte" oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'nin güneyindeki fırtınalarda 9 kişi öldü, binlerce kişi elektriksiz kaldı

    Amasra'da patlamaya ilişkin fezleke hazırlandı: 4 yöneticiye 1080'er yıl hapis cezası istendi

    Düzce depreminde hasar gören 2 lise lojmanı yıkılıyor

    Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: Ölü sayısı 20'ye yükseldi

    Çin'deki 100 bin Kovid-19 hastası kritik durumda

    Meksika, sigara yasağı kapsamına sahil ve parkları da ekledi

    ABD'deki ''gizli belge'' skandalı büyüyor

    Tel Aviv'de 80 bin kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

    Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi

    Nepal'de yolcu uçağı düştü: İlk belirlemelere göre 40 kişi öldü

    Elazığ 4,9 büyüklüğünde depremle sallandı

    BİK'ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha

    Türkiye konut fiyatları artışında zirvede

    Hedef demokrasi ve insan hakları

    Tarla kiraları da katlandı

    Hukuka aykırı delil, karar bozdurdu

    Bakan Bozdağ’a Yusuf Kerim sorusu

    Özel okul ücretleri batıyı geçti

    Güney Kore'de 159 kişinin öldüğü izdihamla ilgili soruşturma tamamlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afetler ve kuraklık
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kılıçdaroğlu: AKP, bizim terk ettiğimiz CHP’dir
    Ahmet BATTAL

    Troller, makul sesler ve seçim güvenliği
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdulkadir Badıllı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    BİK'ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha
    Mehmet KARA

    Duy da inanma: Basın daha “hür”müş!
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, nasıl nimet olabilir?
    Genel

    Hekimoğlu İsmail’i dualarla anıyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.