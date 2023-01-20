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20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Peru'da tansiyon düşmüyor: Protestocular en büyük 2. havaalanına zorla girmeye çalıştı

20 Ocak 2023, Cuma 10:12
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda en kalabalık ikinci şehir olan Arequipa'daki Alfredo Rodriguez Ballon Havalimanı'na zorla girmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı.

Peru'daki protestolarda ölü sayısı 53'e yükseldi

 

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, olaylar nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların metal çitleri kırarak havaalanına girmeye çalıştığı yer alıyor.

Öte yandan başkent Lima'da bir araya gelen öğrenciler, işçi sendikaları ve yerli temsilcileri Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, erken seçimin ilan edilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istedi.

Lima'yı al yürüyüşü

"Lima'yı al" sloganıyla yürüyüşe geçen binlerce kişi kentin tarihi meydanına kadar yürüdü. 12 bin polis güvenlik önlemi aldı.

Burada çıkan olaylarda ise 5 gazeteci bazı eylemcilerin taşlı saldırısı sonucu yaralandı.

Başkente çeşitli kentlerden otobüslerle binlerce kişinin giriş yaptığı ve protestoların şiddetinin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana ölenlerin sayısı biri polis olmak üzere 53'e çıktı, yaralı sayısı 750'yi geçti.

Ülke genelinde 105 otoyol barikatlarla kapatılırken Ombudsman Ofisi, güvenlik güçlerine orantısız güç kullanmamaları çağrısında bulundu.

Ombudsman Ofisi verilerine göre, eylemlerde ölen 53 kişiden en az 42'si doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölmüştü.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Castillo'nun görevden alınması

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine başlamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Karara gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Castillo'nun cezası onanmıştı

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

AA

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