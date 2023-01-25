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25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Peru'da ulusal ateşkes çağrısı

25 Ocak 2023, Çarşamba 04:40
Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, kendisini haftalardır protesto eden göstericilere "ulusal ateşkes" çağrısında bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Boluarte, ülkedeki sosyal krizin aşılması için göstericilerle diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

Boluarte, "Diyalog masalarını harekete geçirebilmek ve her bölgenin gündemini konuşabilmek için sevgili vatanıma ulusal ateşkes çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Protestolarda orantısız güç kullanıldığı suçlamalarını kabul etmeyen Boluarte, güvenlik güçlerinin Peruluları korumak için yasalar çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

Boluarte, olağanüstü hal ilanı (OHAL) kapsamında ordunun polise destek verdiğini ancak protestocularla teması olmadığını söyledi.

"Bu tehditler karşısında ne yapacağız"

Ülkenin güneydoğusundaki Andahuaylas kentinin belediye başkanının eylemciler tarafından tehdit edildiğini belirten Boluarte, "Protestoya gitmezlerse evlerini yakmak veya zarar vermekle korkutuyorlar. Bu tehditler karşısında ne yapacağız? Puno'daki polis gibi diri diri yaksınlar mı? Lima'da olduğu gibi yakmaya devam mı etsinler?" diye konuştu.

Boluarte, hükümetinin şiddete yol açmadığını savunarak, görevlerinin 33 milyon Peruluyu korumak olduğunu kaydetti.

Eylemlerde 62 kişi öldü

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Hükümet karşıtı protestolarda dün 2 kişinin daha ölmesiyle 11 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 62'ye yükselmişti.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

AA

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