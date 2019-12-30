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Peş peşe cinayetlerle sarsılan İzmir'de son durum?

30 Aralık 2019, Pazartesi 14:00
İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlının eşkalini belirleyen polis ekipleri, Torbalı'da bir eve operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında polisin "teslim ol" çağrısına ateş ederek karşılık veren Enver Y. (30) çıkan çatışmada göğsünden yaralandı.

Zanlının durumu ağır

Enver Y. 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Ayrancılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zanlının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Enver Y'nin dünkü çatışmada da ayağından vurulduğu öğrenildi.

Hatice Gülcemal'in cenazesini yakınları aldı

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hatice Gülcemal'in cenazesi, eşi Harun Gülcemal'in de arasında bulunduğu yakınlarınca alındı. 

Harun Gülcemal'in yakınlarının desteğiyle geldiği İzmir Adli Tıp Kurumu önünde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Hatice Gülcemal'in cenazesinin memleketi olan Sivas'a götürüleceği öğrenildi. 

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ın cenaze işlemlerinin ise İzmir Adli Tıp Kurumunda sürdüğü belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca: Konunun bizzat takipçisi olacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı yazılı açıklamada, olayın tüm sağlık camiasını büyük bir üzüntüye sevk ettiğini ve herkesi derinden sarstığını belirtti.

Vefat edenlere başsağlığı dileyen Koca, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım. Başımız sağolsun. " ifadelerini kullandı. 

Olay

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), dün akşam İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde vefat etmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine yaklaşık 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu vefat etmişti.

İlk tespitlere göre, şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü öğrenilmişti.

Zanlının Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürdüğü ve kartından bin 500 lira çektiği, parayı aldıktan sonra Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gittiği belirtilmişti.

Zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheli, Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış, zanlının Enver Y. ismiyle otele kayıt yaptırdığı, Diyarbakır'dan da 3 gün önce geldiği belirtilmişti.

 

AA

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