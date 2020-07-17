Peskov: Ayasofya’ya artık ücretsiz girilecek

Ayasofya’nın ibadete açılmasının, Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini belirten Kremlin Sözcüsü Peksov ‘Üstelik Ayasofya’ya giriş biletlerinin oldukça pahalı olduğunu da söyleyeyim. Artık bilet olmayacak ve girişler ücretsiz olarak yapılacak. Bu açıdan bakıldığında turistlerimiz kazançlı çıkacak’ dedi.

Karar’ın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna cevap verdi. Peskov, “Kutsal bir önem taşıdığının dikkate alınması sözüyle ne demek istiyorsunuz?” sorusu da “Demek istediğim, Hristiyanların, turistlerimizin oraya girebilmeleri. Türk partnerlerimiz, her şeyin en iyi şekilde korunacağını ve isteyen herkesin Ayasofya’yı ziyaret edebileceğini açıkladı. Üstelik Ayasofya’ya giriş biletlerinin oldukça pahalı olduğunu da söyleyeyim. Artık bilet olmayacak ve girişler ücretsiz olarak yapılacak. Bu açıdan bakıldığında turistlerimiz kazançlı çıkacak” cevabını verdi.

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