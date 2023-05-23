"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Peskov: Ukrayna'ya F-16 verilmesi cephedeki durumu kökten değiştiremez

23 Mayıs 2023, Salı 22:29
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesinin cephedeki durumu kökten değiştiremeyeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamada bulundu.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu risk apaçıktır. Sağlanan daha gelişmiş silah sistemleri ve türlerin sayısı giderek artıyor. Belli ki uçakların da verilmesi için karar alındı. Diğer silah türlerinde olduğu gibi bu, cephedeki durumu kökten değiştiremez." dedi.

Peskov, Batılı ülkelerin giderek daha fazla çatışmalara dahil olduğunu ifade etti.

"Belgorod'da olanlar derin endişeye sebep oldu"

Dmitriy Peskov, Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgorod bölgesine girmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Olanlar derin endişelere sebep oldu. Bu, Ukraynalı militanların ülkemize karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha teyit ediyor. Bu durum bizden büyük çaba gerektiriyor. Gelecekte benzer olayların önlenmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz, özel askeri operasyon da devam ediyor."

Peskov, sabotaj grubunda yer alanların etnik kökeniyle ilgili soruyu yanıtlarken, "Bunlar Ukrayna'dan, Ukraynalı militan. Ukrayna'da yaşayan birçok etnik Rus var. Bunlar yine de Ukraynalı militan. Bundan yola çıkmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sabotajcı sayısına ilişkin bilgi vermeyen Peskov, söz konusu grubun etkisiz hale getirilmesiyle ilgili operasyonun sürdüğünü dile getirdi.

AA

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Peskov: Ukrayna'ya F-16 verilmesi cephedeki durumu kökten değiştiremez

    BM'den Sudan uyarısı

    İngiltere'deki uluslararası öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek

    Gannuşi idamla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılanıyor

    ABD tarafından Ay'ın navigasyon haritası çıkarılacak

    573 patlama kaydedildi - Popocatepetl Yanardağı Meksika’yı alarma geçirdi

    Yunanistan'da Çipras da hükümet kurma görevini kabul etmedi

    Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

    Ardahan'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı

    Tayfun füzesi Rize'de de test edildi

    Türkiye Kupası'nda finalistler belli olacak

    "Etna Yanardağı kaynaklı kül bulutlarının Türkiye'yi etkilemesi beklenmiyor"

    Meteoroloji'den İzmir, Manisa ve Aydın ve Ankara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 145,30 metreye yükseldi

    Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı

    Brezilya’da kuş gribi

    Kahramanmaraş Göksun'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Sudan’da ateşkes öncesi silahlar susmuyor

    Paşinyan: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dünün mazlumu bugünün zalimi olduysa...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Enseyi karartma sandığa sahip çık
    Genel

    Bölge oldukça hareketli, dikkatli olmak gerekir
    Cevher İLHAN

    Yalan propaganda ile
    Zeynep ÇAKIR

    Güçlü kadın olma
    Genel

    Ekonomi çöküşün eşiğinde
    Fatih Yargı

    Kral Charles’ın koruma ordusu yokmuş!
    Genel

    'Köprüden önceki son çıkış'
    Ali FERŞADOĞLU

    Şu ölçülerle bakınca ne görüyorsunuz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.