Petrol ambargosuna “gazı keseriz” resti

ABD’nin Ukrayna’daki saldırıları sebebiyle Rusya’ya karşı petrol ambargosu girişimleri yoğunlaşırken, Moskova da doğal gaz kartını açtı. Rusya, petrol ambargosu senaryosunda Almanya üzerinden Avrupa’ya Kuzey Akım 1 boru hattıyla verdiği gazı gazı kesme tehdidinde bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, “Rusya petrolünün engellenmesinin, küresel piyasalara sonuçları felâket olur” dedi. Novak, petrol ambargosu halinde mütekabiliyet çerçevesinde bir adım atmaya ve Kuzey Akım 1 boru hattına verdikleri gaza ambargo uygulamaya ‘her türlü hakları olduğunu’ söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre Novak, petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceği uyarısında da bulundu. Devlet televizyonunda konuşan Novak Avrupa’nın Rusya petrolünün alternatifini kısa sürede bulamayacağını vurguladı. Haber Merkezi

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