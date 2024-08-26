"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Polis korumasında Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

26 Ağustos 2024, Pazartesi 12:42
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in avlusunda ayin yaptıkları belirtildi.

Ayrıca İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin, Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı ifade edildi.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polis korumasında Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    "Bu ürün süper bir gıda olacak"

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için rövanş maçında Young Boys karşısında

    Enkaz altında kalan 11 Filistinlinin cesedine daha ulaşıldı

    Ukrayna genelinde sirenler yeniden çalmaya başladı

    İslam dünyasına çağrı: Gazze için harekete geçin - Bu görüntüler nefret uyandırdı!

    Beraat kararını asla kabul etmiyoruz

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup etti

    Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul

    Bütün çiftçiler borçlu

    Piyasalarda yüksek tansiyon sürecek

    Bebek katliamına devam

    Tutuklama talebi acil karara bağlansın

    Şapka kutlamasına tepki

    Güvenli alanlar 35 kilometrekareye düştü

    Gazze’de ilaç sıkıntısı

    İsrailliler: Netanyahu savaşı kötü yönetiyor

    Mazot bitince eylem devam edemedi

    Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltin

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Haset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Hakkı ve hakikati savunmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Yalanlarla nereye?
    Osman ZENGİN

    Mehmed Şirin Arvas’a rahmetler...
    Yeni Asya'dan Size

    Gazete abone seferberliği
    Risale-i Nur'dan

    Ulûhiyet peygambersiz olamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Okuma kampı”na girdik
    M. Said ZEKİ

    Tolstoy ve Said Nursî’nin ortak noktaları
    Süleyman KÖSMENE

    Allah sevgisi bize neler kazandırır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.