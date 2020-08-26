Polisin vurduğu siyahi felçli kaldı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahî Jacob Blake’in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi.

Amerikan medyasına konuşan Blake’in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söyledi. Blake’in babası, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğluyla aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, Blake’in, oğlunun 8’inci doğum günü için hazırlık yaptığını dile getirdi. Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyahî Jacob Blake ağır yaralanmıştı. Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake’i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü. AA

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