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Polonya, Almanya'dan istediği "savaş" tazminatı için Türkiye ile de görüşecek

23 Nisan 2023, Pazar 12:58
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mularczyk, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle Almanya'dan tazminat istediğini ve bu konuda bir rapor hazırlandığını söyledi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle Almanya'dan tazminat istediğini ve bu konuda bir rapor hazırlandığını belirterek "Ukrayna ve Avrupa'daki ülkelerle savaş raporumuzun arkasındaki metodolojiyi tartıştık. Bu konuda çeşitli görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye ile iletişim kanallarımız açık durumda ve Türkiye'den yetkililerle de bu konuyu konuşmaktan memnuniyet duyarız." dedi.

Mularczyk, yaptığı açıklamada, Varşova yönetiminin Almanya'dan istediği tazminata ilişkin yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Polonya'nın yanı sıra İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin de Almanya'dan tazminat ve telafi isteme hakları olduğunu anlatmak için çalışmalarını hızla sürdürdüklerinin altını çizen Mularczyk, olası yasal yolları tartışmak ve yapılan çalışmaları geliştirmek için uzmanları bir araya getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Mularczyk, tazminat konusunu tartışmak üzere gelecekte konferanslar planladıklarını ve uluslararası alandaki çabalarının da devam edeceğini belirtti.

Polonya'nın şu an yürüttüğü çalışmaların Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gelecekte açacağı davalarda doğrudan fayda sağlayabileceğine işaret eden Mularczyk, "Şu anda Ukrayna'da yaşananlar - sivillerin anlamsızca öldürülmesi, çocukların kaçırılması, kaynakların çalınması, şehirlerin topyekun tahrip edilmesi - İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın başına gelenlerdir. Tartışmamız doğrudan bugünle ilgilidir. Bunun varsayımsal bir uygulama olmadığını, gerçek olduğunu ve gerçek etkileri olacağını vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Mularczyk, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle tazminat istendiğini ve bu konuda bir rapor hazırlandığını belirterek "Ukrayna ve Avrupa'daki ülkelerle savaş raporumuzun arkasındaki metodolojiyi tartıştık. Bu konuda çeşitli görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye ile iletişim kanallarımız açık durumda ve Türkiye'den yetkililerle de bu konuyu konuşmaktan memnuniyet duyarız." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya vatandaşlarının desteği

Geçen yıl buna ilişkin hazırlanan rapor, yayımlandığı sıralardaki ve bu yıl yapılan kamuoyu yoklamalarında çıkan sonuçlara dikkati çeken Mularczyk, Polonya vatandaşlarının, hükümetin çabalarını desteklediğini vurguladı.

Mularczyk, Polonya parlamentosundaki partilerin de desteğini aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Polonya Anayasa Mahkemesi, 10 Mayıs'ta Polonyalıların Alman devletine karşı bireysel taleplerde bulunabileceğine karar verirse insanların talepte bulunmayı düşünmesiyle birlikte ilginin artmasını bekliyoruz. Polonya için tazminat konusunun önemi Polonya'daki her aile ve yurt dışındaki Polonya diasporası tarafından hissediliyor. İkinci Dünya Savaşı onlarca yıl önce sona ermiş olmasına rağmen bu savaşın etkileri bugün hala görülmekte ve hissedilmektedir. Tazminat konusu bir sonuca varana kadar bugün hissettiğimiz adaletsizlik duygusu, Polonya'daki iç tartışmaların bir parçası olmaya devam edecektir."

ABD gezisi ve yapılan çalışmalar

Şubatta ABD'ye yaptığı ziyareti anımsatan Mularczyk, ABD kongre üyelerinin konuya gösterdiği ilginin kendisini çok memnun ettiğini dile getirdi.

Mularczyk, ABD'de senatör ve temsilcilerle bir dizi toplantı yapıp, hedeflerini anlattığını belirterek şunları kaydetti:

"Birçoğu tazminat taleplerimizi ilk kez duyuyorlardı. ABD'li siyasetçilerle temas halindeyiz ve Polonya'nın tazminat talepleriyle ilgili olarak ABD'de kabul edilmesini umduğumuz iki taraflı bir karar tasarısını ilerletmek istiyoruz. ABD ziyaretimizden bu yana her Kongre üyesine pozisyonumuzu özetleyen ve destek isteyen bir mektup gönderdik. Şu ana kadar 500'den fazla mektup oldu. Bazı Kongre üyelerinden geri dönüşler aldık ve görüşmelere devam ediyoruz. Ayrıca Polonya Amerikan Kongresi ve ABD'deki Polonya Amerikan Stratejik Girişimi, ABD'li politikacılara lobi yapmak ve tabandan destek oluşturmak için perde arkasında çok sıkı çalışıyor. Kısacası, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki tarihini ve deneyimlerini anlatmak ve çok büyük ve çok etkili Polonya diasporasının ilgisini çekmek için Amerika ile etkili bağlantılar kurabileceğimizi umuyoruz."

Bu yılın başından beri de savaş tazminatına ilişkin çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlatan Mularczyk, "Hummalı bir tempoda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki birkaç ay için planladığımız bir dizi etkinlik ve konu var. Polonya için tazminat konusunun şu anki durumuna gelince, yerel söylemin sıkı bir parçasıyız. Uluslararası alanda ise hükümetler, uluslararası kuruluşlar, dünyanın dört bir yanındaki Polonya diasporası ve bireyler pozisyonumuzu anlamaya başlıyor. Geçen yıla kıyasla, uluslararası medya taleplerimiz hakkında çok daha fazla şey yazıyor. Bu temelde, kampanyamızın 2022'nin sonunda olduğundan çok daha güçlü olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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