Polonya Başbakanı'ndan Trump'ın "AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu" ifadesine tepki

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa Birliği (AB) ABD'yi mahvetmek için kuruldu." ifadesine tepki göstererek, AB'nin tam aksine "barışı korumak" için kurulduğunu belirtti.

Tusk, Trump'ın dün "Avrupa Birliği'nin ABD'yi mahvetmek için kurulduğuna" yönelik" ifadesinin ardından X hesabından açıklama yaptı.

Başbakan Tusk, "AB kimseyi mahvetmek için kurulmadı. Tam tersine barışı korumak, uluslarımız arasında saygı oluşturmak, serbest ve adil ticareti tesis etmek ve transatlantik dostluğumuzu güçlendirmek için kuruldu. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu"

ABD Başkanı Donald Trump, dün, AB'ye yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirmişti.

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetmişti.