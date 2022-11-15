Polonya'da hastaneler ve eczanelerde maske zorunluluğu devam edecek

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için hastaneler ve eczanelerde maske takma zorunluluğunun mart sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Niedzielski, Polonya resmi haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada ülkesinin sağlık sisteminde herhangi bir aksama olmadığını söyledi. Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının binin altına düştüğünü ve haftalık ortalama vaka sayısının 2 bin 500 olduğunu kaydeden Niedzielski, "Enfeksiyonların ölçeği sağlık sistemi için bir tehdit oluşturmuyor." ifadesini kullandı. Niedzielski, grip vakalarındaki artışın "daha endişe verici" olduğunu vurgulayarak "Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için hastanelerde ve eczanelerde maske takma zorunluluğu mart sonuna kadar devam edecek." dedi. AA

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