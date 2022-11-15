Polonya'da Przewodow köyüne düşen füze sebebiyle 2 kişi öldü

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin öldüğü bildirildi.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi öldü. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. AA

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