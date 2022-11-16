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16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'Polonya haberleriyle şoke oldum'

16 Kasım 2022, Çarşamba 16:00
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Polonya'nın yanında olduğunu belirterek, Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimde olduğunu bildirdi.

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Michel, Twitter hesabından, "Bir füze ya da diğer bir mühimmatın Polonya'da can alması haberleriyle şoke oldum." paylaşımı yaptı.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Michel, "Polonya'nın yanındayız. Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimdeyim." mesajını paylaştı.

NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklaması yapmıştı.

 

AA

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