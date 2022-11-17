Polonya: Yurttaşlarımızın ölümü Rusya'nın suçudur

Polonya Başbakanı Morawiecki, "Yurttaşlarımızın ölümü, yalnızca Ukrayna'ya saldırmakla kalmayan aynı zamanda bu ülkeyi büyük füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla terörize eden Rusya'nın suçudur." dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Polonya devletinin kurbanların ailelerine sahip çıkacağını söyledi. Roket ve balistik uzmanlarının füzeye ilişkin analizlerini sürdürdüğüne değinen Morawiecki, müttefiklere destekleri için teşekkür etti. Morawiecki, krizi doğru şekilde yönettiklerini ifade ederek, bunun kanıtlarından birinin de finansal piyasalardaki durum ve Polonya para biriminin gücü olduğunu söyledi. Ülkeye düşen füze nedeniyle 2 vatandaşın öldüğünü hatırlatan Morawiecki, şöyle devam etti: "Yurttaşlarımızın ölümü, yalnızca Ukrayna'ya saldırmakla kalmayan, aynı zamanda bu ülkeyi büyük füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla terörize eden Rusya'nın suçudur. Silahımız korkuya kapılmak değil, sakin kalmaktır. Savunma kuvvetlerimizi modernize ediyoruz. Yengeç üretimini artırıyoruz. ABD'den modern silahlar satın alıyoruz. Polonya sindirilemez." AA

Okunma Sayısı: 190

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.