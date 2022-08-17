"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Portekiz'de 10 günde 17 bin hektarlık alan kül oldu

17 Ağustos 2022, Çarşamba 01:07
Portekiz'in ortasındaki Serra da Estrela adlı dağlık bölgede önceki haftadan bu yana devam eden orman yangınları 17 bin hektarlık alanı kül etti.

Ulusal Sivil Koruma Kurumu Müdürü Andre Fernandes, 10. gününe giren orman yangınıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Yangın farklı noktalarda devam ediyor ve halen aktif. Bulunduğu yer, kuraklık, sıcak hava ve rüzgardan dolayı mücadele etmesi oldukça zor." dedi.

Mevcut durumda 1100 görevlinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını, karadan 356 makine, havadan da 13 uçağın destek verdiğini aktaran Fernandes, 3'ü ağır 19 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti.

Yangından dolayı 45 kişi, güvenlik sebebiyle evlerinden tahliye edildi.

Son bir aydır orman yangınlarıyla mücadele eden ve 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 58 bin 354 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Portekiz'de 14 yerde yangınlar devam ediyor.

Yanan ormanlık alanın son 10 yılın ortalamasından yüzde 59 daha fazla olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Jose Luis Carneiro 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, orman yangınlarının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla bu yıl 119 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AİHM, iklim değişikliğini ve orman yangınları görüşecek

Diğer yandan Portekiz'de bir grup gencin orman yangınlarından dolayı Avrupa'daki 32 ülkeyi iklim değişikliğine karşı yeterli mücadeleyi vermemekle suçladığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava açtığı bildirildi.

Portekiz basınında yer alan haberde, AİHM'nin gelecek sonbaharda söz konusu davayı görüşeceği, bunun iklim değişikliği konusunun insan hakları için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olacağı savunuldu.

AA

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tedbir alan yok - 6.7 milyon konut risk altında

    Portekiz'de 10 günde 17 bin hektarlık alan kül oldu

    İlk 6 ayda 856 bin kişi yasal takibe düştü

    Trabzonspor, play-off turu ilk maçında 2-1 yenildi

    KKM için her birimizden 829 lira alındı

    Marmara için zaman azaldı

    Siyasetin yanlışları dine fatura edilir

    Gıda fiyatları dünyada yüzde 13; Türkiye’de yüzde 94 arttı

    İsrail ordusu: 5 çocuğu biz öldürdük

    Besiciler dertli: Aç durumdayız

    ‘İndirim’ sözde kaldı

    Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Erdoğan ile görüşecek

    Savunma Sanayii Başkanlığı: S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil

    Şanlıurfa Valisi Ayhan: Maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı

    Konut satışları azaldı

    Haftalık vaka sayısı 232 bin

    AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı büyük ölçüde azaldı

    17 Ağustos'un yıl dönümünde "denetim" uyarısı

    'Haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef "RADAR"a takıldı'

    Türkiye'de 7 ayda 10 bin 705 deprem gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KKM için her birimizden 829 lira alındı
    Ahmet BATTAL

    İkinci tek adamlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İlk 6 ayda 856 bin kişi yasal takibe düştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Medya da hürriyetsiz yaşayamıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gündem, deprem…
    Genel

    Tedbir alan yok - 6.7 milyon konut risk altında
    Ali FERŞADOĞLU

    Bal şifadır, ama zehirli bal ölüm getirir!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dijital dünyada salgın var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.