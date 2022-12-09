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9 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Portekiz hava yolu çalışanları da grevde

09 Aralık 2022, Cuma 10:00
Portekiz hava yolu şirketi TAP Air Portugal çalışanları 2 günlük grevlerine başladı.

TAP Air Portugal çalışanlarının bağlı olduğu SNPVAC sendikasından yapılan açıklamada, grev kapsamında bugün 360, yarın 500 uçuşun iptal edileceği ve toplamda 50 bin kadar yolcunun etkileneceği grevin şirkete 8 milyon avroya mal olacağı belirtildi.

Ayrıca kabin memurlarının grevi 31 Ocak tarihine kadar uzatmayı planladıkları duyuruldu.

Yeni toplu sözleşme müzakerelerinin yapıldığı TAP Air Portugal'da, şirket, maaş kesintileri ve esnek çalışma saatleri önerisinde bulunurken, sendika ise şirketin yakın gelecekte özelleştirilmesi öngörüldüğünden şu anda yapılacak toplu sözleşmenin gelecekteki müzakerelerin temelini oluşturmasını istiyor.

Mevcut durumda kamuya ait olan TAP Air Portugal'ın, Lufthansa veya Air France-KLM'ye satışı planlanıyor.

Portekiz'de diğer bir stratejik sektör olan limanlarda ise geçtiğimiz hafta greve gidilmiş, Lizbon ve Porto gibi önemli limanlarda sorunlar yaşanmıştı.

AA

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