Porto Riko'da 588 bin kişinin elektriği kesildi

Fiona Kasırgası'nın vurduğu ada ülkesi Porto Riko'da, yaklaşık beş gündür 588 bin kişi elektriğe erişim sağlayamıyor.

Ada ülkesinde yakıt kesintileri de mevcut durumu daha da kötüleştirirken marketler, benzin istasyonları ve diğer işletmelerin kapanmasına ve evlerin karanlıkta kalmasına neden oluyor.

Porto Riko'yu 18 Eylül'de vuran kasırgadan 5 gün sonra halen 588 bin kişi elektriğe erişim sağlayamıyor.

Porto Riko Üniversitesinden Prof. Marcel Castro-Sitiriche, Elektrik Enerjisi Kurumunu eleştirerek bu durumun normal olmadığını belirtti. Castro-Sitiriche, "(Yetkililer) Sorunun ne olduğuna dair ikna edici bir açıklama yapmadı." dedi.

Elektrik dağıtım şirketi Luma, Fiona Kasırgası nedeniyle taşkınların birkaç trafo merkezini su altında bıraktığını bildirdi.

Bazı bölgelere ekipler dahi ulaşamazken, elektrik dağıtımı yapan şirketin yetersizliğinden endişe duyuluyor. Ancak şirket yetkilileri sorunu çözmek için yeterli donanıma sahip olduğunu iddia ediyor.

Adanın elektrik şebekesi, 2017'de Maria Kasırgası'nın ardından da yerle bir olmuştu.