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28 MART 2023 SALI - YIL: 54

'Pozitif gündemin neredeyse tüm konularında ilerleme kaydedildi'

28 Mart 2023, Salı 17:59
Yunanistan'ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki "pozitif gündem" çerçevesinde işbirliğine yönelik ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Frangoyannis, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı'nın 4. Pozitif Gündem Toplantısı ve bu toplantı vesilesiyle Ankara'ya yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'daki temaslarının verimli geçtiğini belirten Frangoyannis, "Pozitif gündemin neredeyse tüm konularında ilerleme kaydedildiğini büyük bir memnuniyetle gördük." diye konuştu.

Frangoyannis, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile bu kurumun Yunanistan'daki karşılığı olan Yunanistan Yatırım (Enterprise Greece) arasında mutabakat zaptı imzalanması için görüşmelerin tamamlandığını belirtti.

Yunanistan Sanayi Genel Sekreterliği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında da mutabakat zaptı için hazırlıkların sonuçlandığını kaydeden Frangoyannis, turizm, ticaret, teknoloji, iletişim, ulaşım gibi birçok alanda heyetlerin çalışmalarını tamamladığını kaydetti.

Frangoyannis, pozitif gündem çerçevesinde, iki ülke iş dünyası arasında işbirliğine yönelik adımlar atıldığını; tarımsal kalkınma, spor, çevre gibi konularda da işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Yunan mevkidaşı Frangoyannis ile 22 Mart'ta Ankara'da çalışma toplantısı düzenlemişti.

Pozitif Gündem girişiminin 4. toplantısı olan bu görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanlığı toplantıya ilişkin ortak açıklamayı paylaşmıştı.

Açıklamada, bir sonraki üst düzey toplantı sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için çerçeve oluşturulduğu bildirilmişti.

AA

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