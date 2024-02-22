Prens William: Gazze’de derhal ateşkes sağlanmalı

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana çok sayıda kişinin öldürüldüğünü belirterek “Ben de birçokları gibi çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyorum” dedi.

Galler Prensi adına Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prens William, 7 Ekim’den bu yana yaşanan can kayıplarından derin endişe duyduğunu kaydetti. William, “Gazze’ye insani yardımların artırılmasına ihtiyaç var. Yardımların ulaşması ve esirlerin serbest bırakılması kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Prens William, “Bazen kalıcı barışın önemi ancak insanların çektiği acının büyüklüğüyle karşı karşıya kalındığında anlaşılır. En karanlık anlarda bile umutsuzluğa boyun eğmemeliyiz. Daha aydınlık bir geleceğin bulunacağı umuduna tutunmaya devam ediyorum ve bundan vazgeçmeyi reddediyorum” değerlendirmesinde bulundu. AA

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