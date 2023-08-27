Prigojin muamması

Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in ölümüyle alakalı muamma devam ediyor.

Rusya: Düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu

Pentagon: Prigojin “öldürüldü”

Rusya’da Prigozhin’in ölümü, Wagner’in geleceği

Düştü mü, düşürüldü mü?

Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Rusya - Tver'de uçak düştü: Uçukta bulunan Wagner'in kurucusu Prigojin de öldü

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya’da Tver kentinde düşen uçakta ölen Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin’nin ardından Rus paralı savaşçı grubunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Wagner liderinin ölümünden kimin sorumlu olduğunu bilmediğini ancak Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in infaz emrini verdiğine inanmadığını söyledi. euronews’in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin’in Moskova’nın emri üzerine öldürüldüğü yönündeki iddiaların “kesinlikle yalan” olduğunu açıklamıştı. Peskov, Prigojin’in ölümünün kesin olarak doğrulanması için test sonuçlarının beklenmesi gerektiğini de duyurmuştu.

Prigojin’in öldüğüne dair delil yok

İngiltere Savunma Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Wagner’in patronunun öldürüldüğüne dair şu anda “kesin bir kanıt” bulunmadığını bildirdi. ABD istihbaratı ise yaptığı açıklamada, “Prigojin’in uçakta olduğuna dair henüz kesin bir delil yok ve onun olağanüstü güvenlik önlemleri aldığı biliniyor. Ancak gerçekten ölmüş olması da kuvvetle muhtemel.” denildi. Rusya’daki sosyal medya kanallarında ise uçak enkazından çıkan cenazelerin yakıldığı ve cesetlerini tanımaz hele getirildiği iddiasına yer verilirken, sadece DNA testleriyle cesetlerin tespit edilebileceği ileri sürüldü.

Haber Merkezi