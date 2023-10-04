Provokatif Aksa çağrısı

İsrailli Bakan Ben-Gvir Meclis’teki sağcı milletvekillerine provokatif Mescid-i Aksa çağrısı yaptı.

İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya istedikleri zaman “aralıksız” baskın yapabilmeleri ve burada ibadet edebilmeleri çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, yakın zamanda İsrail parlamentosundaki sağcı milletvekillerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Ben-Gvir, güvenlik kabinesinin bir an önce toplanıp “Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya günün 24 saatinde aralıksız girebilmeleri ve burada ibadet etmeleri için karar almasını” talep etti. Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü en kutsal mekanı olma özelliği taşıyan Mescid-i Aksa’ya, Yahudiler İsrail polisi denetiminde pazardan perşembeye kadar sabah ve öğlen belirli saatlerde baskın düzenliyor. Yahudilerin 29 Eylül’de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.

Fanatikler durmadı

Yahudilerin eylül ayının sonlarına doğru başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı’nda şu ana kadar 2 bin 790 fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği belirtildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sukot Bayramı’nın dördüncü günü, önceki gün sabah saatlerinde 506, öğleden sonra 283 olmak üzere 789 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Böylece 29 Eylül’de başlayan ve bir hafta devam edecek Sukot Bayramı’nda şu ana kadar 2 bin 790 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş oldu. Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine yaş sınırlaması getiren İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin baskını esnasında Filistinli gençlerin Aksa’ya girişini engelledi.