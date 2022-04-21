Provokatöre suç duyurusu

İnsanlık düşmanı küstah provokatör 'Esfel-i Sâfilîn'e yuvarlanmaya devam ediyor
Malmö Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan suç duyurusunda, Paludan’ın halkı kışkırtarak kin ve nefret suçu işlemekten dolayı cezalandırılması istendi.
Malmö Bölge Emniyet Müdürü Jimmy Arkenheim, 2020’de de aynı nedenle Paludan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, o zaman savcının olayı mahkemeye taşımaya gerek görmediğini aktardı. Olayın yeniden gözden geçirilmesi için suç duyusunda bulunduklarını aktaran Arkenheim, bu sefer davanın kovuşturmadan kapatılmayacağına ve mahkemeye taşınacağına inandığını söyledi.
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AA
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