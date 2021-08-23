Putin: Afgan militan istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’dan tahliye edilenlerin Rusya’ya yakın komşu ülkelere gönderilmesi önerisine karşı çıkarak, “mülteci kılığında yanı başımızda militan istemiyoruz” dedi.

euronews’in haberine göre, Putin, Taliban’dan kaçıp Afganistan’ı terk eden göçmenlerin ABD ve Avrupa’ya yaptıkları vize başvuru süreçleri sürerken komşu Orta Asya ülkelerine gönderilmesi önerisine karşı çıktı. Putin, “Bu, kendileri (Batı) onları vizesiz almak istemezken, komşularımıza vizesiz gönderilebilecekleri anlamına mı geliyor? Sorunu çözmek için neden bu kadar aşağılayıcı bir yaklaşım içindeler?” sorusunu yönelterek tepkisini dile getirdi. Rusya’nın eski Sovyetler Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarını vizesiz kabul ettiğini hatırlatan ve başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri tarafından getirilen bu teklife karşı çıktığını söyleyen Putin, “Mülteci kılığında yanı başımızda militan istemiyoruz.” dedi.

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