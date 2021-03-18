"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Putin, Biden'e çevrim içi münazara teklif etti

18 Mart 2021, Perşembe 20:50
Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisi hakkında yaptığı "katil" nitelemesi ve ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamasına karşılık ABD Başkanı Joe Biden’e münazara teklifinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 24 devlet televizyon kanalında yaptığı konuşmada, en son Biden’in inisiyatifi ile telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatarak, "Çevrim içi yöntem ile canlı yayında ABD Başkanı Joe Biden ile tartışmamızı devam ettirmeyi öneriyorum. Erteleme olmadan, doğrudan, açık, canlı bir münazara. Bana öyle geliyor ki Rus halkı, Amerikan halkı ve diğer pek çok ülke halkı için ilginç olacak." dedi.

Bu meseleyi uzatmak istemediğini ve hafta sonu dinlenmek için ormana gitmek istediğini belirten Putin, bu yüzden yarın ya da pazartesi bu münazarayı yapmayı önerdi.

Putin, "Amerikan tarafı için uygun olan herhangi bir zamanda biz hazırız. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat veriyorum." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Putin, Biden
Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 20 bin 49 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Gergerlioğlu: Haklıyız o yüzden güçlüyüz

    Putin, Biden'e çevrim içi münazara teklif etti

    Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı değerlendi

    Almanya: HDP'nin PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz

    DSÖ'den 'AstraZeneca aşısının kullanımına devam edin' çağrısı

    'AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım planını askıya aldı' iddiası

    AB: Türkiye ile ilgili endişelerimiz artıyor

    "AB ile iş birliğimiz barış, refah ve istikrar getirmeye devam edecek'

    Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı 217'ye yükseldi

    'Biden'a sağlıklar dilerim'

    Bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı

    Rusya: Biden’ın sözleri çok kötü
    📷

    Çanakkale Geçilmez!

    HDP'nin kapatılmasına ilişkin 609 sayfalık iddianamede neler var?

    BM: Myanmar'daki ölümlerden derin endişe duyuyoruz

    Başkasının yanında kalanlar adres değişikliği bildirimini nasıl yapacak?

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 562. gününde

    'Şehitlerimize selam duruyoruz'

    Demokrasi güçleri birlik olmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gergerlioğlu yalnız değildir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’a love, öbürüne…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    İmanın hazzını alamamak, imansızlık mıdır?
    Genel

    Kuyumcular tepkili
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mikail YAPRAK

    “Ecel elinden terhis tezkeresi”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bize Kur’ân yeter” diyenlerin derdi ne?
    Genel

    Polis intiharları niye önlenemiyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.