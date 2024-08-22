Putin: Çin’le ortak projelerimiz var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Başbakanı Li Çiang ile başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de yaptığı görüşmenin ardından vardıkları anlaşmalarda ilerleme sağlandığını anlatan Putin, Şi’nin bu yıl Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesine katılımını beklediğini söyledi. Li’nin Moskova ziyareti kapsamında da çok sayıda anlaşma imzalandığına işaret eden Putin, “Sizi gördüğümüze sevindik. Çinli meslektaşlarımızın da katkılarıyla ticari ilişkilerimiz gelişiyor, başarılı bir şekilde ilerliyor. Ülkelerimiz arasında uzun yıllara dayanacak büyük ölçekli ortak planlar, ekonomik ve insani projeler var” diye konuştu. AA

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