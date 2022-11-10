Putin’den ahlaki değerler kararnamesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede eş cinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisine alan bir kararname imzaladı.

Putin’in imzaladığı, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için devlet politikasının temellerini içeren kararname, Rusya Devlet Yasal Enformasyon Portalı’nda yayımlandı. Kararnameye göre, Rusya’nın egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerlerin Rus toplumunun temeli olduğu vurgulandı. Geleneksel değerleri korumak, güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için medyanın ve kamu otoritelerinin araç olarak kullanılacağı kaydedilen kararnamede, “geleneksel olmayan cinsel ilişkiler”, Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisinde sınıflandırıldı. AA

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