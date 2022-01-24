Putin’den “aleykümselâm”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin selâmına “aleykümselâm” diyerek cevap verdiği görüntüleri paylaşıldı.

Rusya devlet televizyonu Rossiya-1 kanalında yayınlanan “Moskova.Kremlin.Putin” ismindeki programda Putin’in geçen hafta Reisi ile Kremlin Sarayı’ndaki görüşmesinden detaylara yer verildi. Reisi’nin görüşme yapılacak salona girişinde “selâmünaleyküm” şeklinde selâm verdiği Putin’in “aleykümselâm” demesi dikkat çekti. Putin, daha sonra, “Bu arada Kovidle normal bir şekilde yaşamak mümkün değil.” ifadelerini kullandı. Daha sonra her iki li-derin karşılıklı olarak “Sizi gördüğüme memnun oldum” ifadelerinin ardından, tokalaşmadan salondaki uzun masadaki yerlerini alıp görüşmelere başladığı görüldü. AA

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