"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Putin’den Wagner savaşçılarına çağrı

26 Haziran 2023, Pazartesi 21:30
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner paralı savaşçılarının ya Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmalarını, ya istifa etmelerini ya da Belarus’a gitmelerini istedi.

Putin, Rus Güvenlik Şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in Rus yönetimine isyanı sonrasında televizyon kanallarından tekrar halka seslendi.

 

Wagner’in eylemlerinden sonra dayanışma ve vatanseverliği için halka teşekkür eden Putin, “Bu sivil dayanışma, herhangi bir şantajın, iç kargaşa oluşturmaya yönelik her girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu göstermiştir.” dedi.

Putin, ülkesinde toplumun, yürütme ve yasama gücünün her düzeyde en yüksek konsolidasyonunu gösterdiğini dile getirerek, “Kamu kuruluşları, dini mezhepler, önde gelen siyasi partiler, aslında tüm Rus toplumu anayasal düzeni desteklemek için kesin bir pozisyon aldı. Herkes birleşti ve en önemli şey olan vatanın kaderi için sorumluluk için toplandı.” diye konuştu.

Olayların en başından itibaren ortaya çıkan tehdidin etkisiz hale getirilmesi, anayasal düzenin, vatandaşların hayatının ve güvenliğinin korunması için gerekli tüm kararların derhal alındığını vurgulayan Putin, silahlı isyanın her halükarda bastırıldığını belirtti.

Putin, halihazırda muazzam bir dış tehditle, dışarıdan gelen benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olan ülkeyi bölmek ve zayıflatmak için, Wagner’in suç eylemlerine gittiğini anladığını aktararak, “Ancak isyanın organizatörleri, ülkelerine, halkına ihanet ederek, suça sürüklediklerine de ihanet ettiler. Onlara yalan söylediler. Onları ölüme ittiler.” şeklinde konuştu.

"Kardeş katli istediler"

Rusya’nın düşmanlarının tam olarak böyle bir “kardeş katli” istediğine dikkati çeken Putin, böylece Rus toplumunun bölünüp kanlı iç çekişmelerde boğulmasının istendiğini belirtti. Putin, cephede başarısızlıklarının intikamını almak isteyenlerin yanlış hesap yaptığını söyledi.

Putin, isyancıların önünde duran tüm güvenlik kuvvetlerine teşekkür ederek, ölen pilotların cesareti ve fedakarlığının ise Rusya’yı trajik yıkıcı sonuçlardan koruduğunun altını çizdi.

“Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve biliyoruz.” diyen Putin, bu kimselerin kullanılmaya çalışıldığına işaret etti.

Putin, bu nedenle olayın en başından itibaren doğrudan kendi talimatıyla kan dökülmesini önlemek için adımlar atıldığını hatırlatarak, hata yapanlara tekrar düşünme şansı verdiklerini vurguladı.

“Kardeş katliamına gitmeyerek doğru karar veren” Wagner savaşçılarına teşekkür eden Putin, şöyle konuştu:

“Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus’a gidebilir. Verdiğim söz yerine getirilecek. Tekrar ediyorum, seçim sizin ama trajik hatasını anlayan Rus savaşçılarının tercihi olacağına eminim."

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya durumun barışçıl çözümüne yönelik çabaları ve katkılarından dolayı minnettar olduğunu da söyleyerek, Rus toplumunun konsolide olması ve vatansever ruhunun belirleyici rol oynadığını, vatan için en zor sınavların birlikte aşılmasını sağladığını sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşan gönüllü askerlerin ve birliklerin 1 Temmuz'a kadar ordu ile sözleşme yapmasını istemişti.

Putin, Rus güvenlik güçlerinin yöneticilerini topladı

Öte yandan Putin, ülkedeki güvenlik ve istihbarat güçlerinin yöneticileri ile toplantı yaptı. Toplantının başında konuşan Putin, "Sizi, bu noktada gelişen durumu müzakere etmek için topladım. Ayrıca ülkede meydana gelen olayların analizi sonucunda önümüzdeki görevlerden de bahsedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “isyancı liderin” Belarus'a gideceğini bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'da 22 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    Hac, İttihad-ı İslama vesile olsun

    Tebrik ve Duyuru

    Ürküten uyuşturucu raporu

    Hacılar Arafat’ta

    Deprem konutu ihaleleri Saray müteahhidinde

    Özel okullara yüzde 100 zam

    Putin’den Wagner savaşçılarına çağrı

    Neden tutuklandı?

    Wagner’in kurucusu Prigojin'den yeni açıklama

    İsveç ile ilgili üst düzey toplantı yapılacak

    Bayramın 2. günü Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

    Miçotakis yeniden Yunanistan Başbakanı oldu

    Bayram namazı saatleri

    Dolar 25’i, Euro 27’yi geçti

    Almanya, Litvanya'ya kalıcı asker göndermek istiyor

    “Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail hükümetinin barışa olan düşmanlığının resmi itirafıdır”

    "Hafta sonu meydana gelen olaylar, Rusya'nın iç meselesidir"

    Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 10. gününde

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Cibali Baba gibi yapılan dualar beddua olmaz mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gün arefe, yarın bayram
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Zeynelabidin ve Risale-i Nur
    Mikail YAPRAK

    Asıl gündem, nasıl gündem?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramları yine birlik günleri yapmak için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Anlayana sivrisinek saz, anlamayana “Faiz, Döviz, Nas”
    Cevher İLHAN

    “Gazlı” seçim asparagası…
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bayram mateme dönüşmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.