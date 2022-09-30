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1 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Putin, dünyada karşılığı olmayan tartışmalı imzaları attı

30 Eylül 2022, Cuma 21:00
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzaladı.

Kremlin Sarayı'nda milletvekilleri, hükûmet yetkilileri, bölge valileri ve STK temsilcilerine seslenen Putin, Ukrayna’daki bölgelerin ilhakına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılmak için referandumların düzenlendiğini belirten Putin, "Bugün, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız. Rusya Federal Meclisinin bu 4 bölgenin Rusya’ya dahil edilmesi ve oluşumu ile ilgili anayasal yasaları destekleyeceğinden eminim. Çünkü bu milyonlarca kişinin iradesidir." dedi.

Söz konusu bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirten Putin, "Kiev yönetimi ve onun Batı’daki gerçek sahiplerinin beni duymasını istiyorum. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’da yaşayanlar, sonsuza dek vatandaşımız olacak." diye konuştu.

Putin, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarına işaret ederek "Kiev yönetimini ateşi, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz. Biz buna hazırız. Ancak Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’daki halkın seçimini tartışmayacağız. Bu seçim yapıldı ve Rusya bu seçimi satmayacak. Topraklarımızı elimizdeki tüm güç ve araçlarla savunacağız ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Putin, Kuzey Akım’daki sabotajlar nedeniyle Batılı ülkelere suçladı

Batılı ülkelerin, söz konusu referandumlara karşı çıktığına dikkati çeken Putin, "Batı, sınırların korunması ilkesini ayaklar altına alandır. Şimdi de kendi takdiriyle, kimin kendi kaderini belirleme hakkına sahip olup olmadığını belirliyor. Kim bu hakkı onlara verdi? Kendi kendilerine bu hakkı verdiler." şeklinde konuştu.

Dünyada gıda ve enerji krizinin yaşandığına işaret eden Putin, "Batılı seçkinler, kendi hatalarından kaynaklanan küresel gıda ve enerji krizinden yapıcı çıkış yolları bulmayı düşünmüyor." diye konuştu.

Avrupalı siyasetçilerin, ABD’nin taleplerine boyun eğdiğini belirten Putin, “Avrupa Birliği’nin Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesi, Avrupa'nın sanayisizleşmesine, ABD’nin Avrupa pazarını tamamen ele geçirmesine yol açıyor. Avrupalılar, tüm bunları anlıyor, ancak başkalarının tercihlerini tercih ediyor. Bu artık kölelik değil, halka doğrudan ihanettir.” dedi.

Batı’nın kendi değerlerini başka devletlere dayatmaya çalıştığını söyleyen Putin, "Rusya'da anne ve baba yerine ebeveyn 1, ebeveyn 2 mi olsun istiyoruz? Aklımızı mı kaçırdık? Bu bizim için kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan sabotajlarla ilgili Batılı ülkelere tepki gösteren Putin, “Anglosaksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar. İnanılmaz ama gerçek. Avrupa kapsamında enerji altyapısını yok etmeye başladılar. Bunun yapılmasından kimin çıkar sağlayacağı açıktır ve yapan da elbette bundan çıkar sağlayandır." dedi.

Ukrayna’dan gerçekleştirilen tahıl sevkiyatlarının da yoksul ülkelere gitmediğini belirten Putin, "Ukrayna’dan çıkarılan tahıl Avrupalı ülkelerine gidiyor. Tahılın yüzde 5’i ancak dünyanın fakir olan ülkelerine gitti. Yine doğrudan kandırmaca." diye konuştu.

Konuşmanın ardından başlayan imza töreninde, Putin ve Ukrayna'daki dört bölgenin sözde yöneticileri; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya'ya katan anlaşmayı imzaladı.

"Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz"

Putin, imzaladığı anlaşmaların ardından Kızıl Meydan'da düzenlenen etkinlikte de konuştu.

Bugünün Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz. Gerçeğin ve adaletin günü." dedi.

Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandumların düzenlendiğine dikkati çeken Putin, referandumdan çıkan sonuca göre bu bölgeleri Rus topraklarına dahil ettiklerini savundu.

Putin, söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Daha güçlü olduk çünkü birlikteyiz. Doğruluk bizimle. Doğruluk güçtür. Zafer, bizim olacak." ifadelerini kullandı.

 

AA

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