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Putin'e "ekonomik ve askeri baskı" gündemde

15 Şubat 2025, Cumartesi 01:44
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın bağımsızlığını garanti altına alan bir barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda Moskova'ya yönelik "yaptırım ve askeri müdahale" seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Vance, savaşın sona ermesi için önemli görüşmelerin yürütüldüğü bu dönemde, müzakerelere "iyi niyetle yaklaşmaması" halinde Rusya'nın "yaptırım ve askeri müdahale" ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Vance, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi seçeneğinin hala gündemde olduğunu vurgulayarak, "Putin'e karşı kullanabileceğimiz ekonomik ve askeri baskı araçları mevcut." dedi.

Ukrayna topraklarının ne kadarının Rusya'nın elinde kalacağı ya da Batılı devletlerin Kiev'e ne gibi güvenlik garantileri sunabileceği gibi soruları cevaplamak için erken olduğunu savunan Vance, detayların barış müzakerelerinde netleşeceğinin altını çizdi.

Vance, "Bu konularda çeşitli olasılıklar mevcut ancak bizim için en önemlisi Ukrayna'nın tam bağımsızlığa sahip olması." ifadesini kullandı.

Amaçlarının, Putin'i savaş alanı yerine müzakere masasında daha fazla kazanım elde edebileceğine ikna etmek olduğunu dile getiren Vance, başarılı bir anlaşmanın ardından Rusya ile ilişkileri yeniden şekillendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Vance, Rusya'nın Batı pazarlarından dışlanmasının, onu Çin'in "küçük ortağı" haline getirdiğini kaydederek, "Çin'le kurulan ittifakta küçük kardeş konumunda olunması Putin'in çıkarlarına ters." dedi.

"Putin de Zelenskiy de barış istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Şubat'ta, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı konuştuğunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını belirtmişti.

Hem Putin hem de Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceklerini kaydeden Trump, "Putin de Zelenskiy de barış istiyor. Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, bu konuda sıkı bir diplomatik süreç içinde olacaklarını vurgulamıştı.

AA

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