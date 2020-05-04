Putin güven kaybediyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya’da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi.

Yapılan ankette Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs (Covid-19) sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybettiği sonucu çıktı. Cnnturk’deki habere göre Rusya’da faaliyet gösteren ve kamuoyu araştırmaları yapan Levada Merkezi tarafından hazırlanan bir ankete göre, Mart’ta ankete katılanların yalnızca yüzde 46’sı Putin’i bir sonraki dönemde iktidarda kalması için destekliyor.

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