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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair emare yok'

12 Ekim 2022, Çarşamba 10:29
Beyaz Saray ve İngiliz istihbaratından yapılan açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah ya da kitle imha silahı kullanmayı seçtiğine ilişkin herhangi bir emare olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden düzenlediği toplantıda, gazetecileri dış politika konusunda bilgilendirdi, soruları cevapladı.

Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruya Kirby, "Putin'in Ukrayna'da nükleer silahlar ya da diğer kitle imha silahlarını kullanmaya yönelik bir karar verdiğine ilişkin elimizde bir emare yok." dedi.

Kirby, Rusya'nın bu konuda herhangi bir hazırlığı olmadığını da belirterek, ABD'nin şu anda stratejik nükleer duruşunu değiştirmesini gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti.

Hiç kimsenin "nükleer tansiyonun" tırmanmasını istemeyeceğini söyleyen Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik hava savunma desteğini de sürdüreceğini kaydetti.

Biden'ın "nükleer" açıklaması dikkati çekmişti

Biden, 6 Ekim'de katıldığı bir bağış etkinliğinde, "Putin'in savaştan çıkış yolunu anlamaya çalıştığını" belirterek, Rus liderin taktik nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanmaktan bahsettiğinde şaka yapmadığını düşünme nedenini "ordusunun önemli ölçüde düşük performans göstermesine" bağlamıştı.

Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray ise Biden'ın bu açıklamayı Putin'in nükleer söylemine cevaben yaptığını, yeni bir istihbarata istinaden bu cümleleri sarf etmediğini bildirmişti.

İngiliz istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair halihazırda gösterge yok

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming de Rusya'nın şimdiye kadar nükleer silah konusunda yerleşik askeri doktrin içinde kaldığını, ancak İngiliz istihbaratının bunun değişebileceğine dair göstergeleri arayacağını bildirdi.

Fleming, BBC Radio 4'te katıldığı bir programda, nükleer silahlarla ilgili herhangi bir konuşmanın "çok tehlikeli" olduğu konusunda uyardı.

Jeremy Fleming, "Rus askerinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in (Ukrayna'daki) bu savaşı yönetme biçimlerinden hoşlanmıyor olsak da ve birçok yönden nefret etsek de nükleer silahların kullanımı dahil şimdilik bildiğimiz doktrin içinde kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Ancak, bunun değişebileceğine dair işaretleri ise arayacaklarını belirten Fleming, "Bu yolda (nükleer silah kullanımı konusunda) ilerlemeye başlarlarsa, göstergeleri göreceğimizi umuyorum. Fakat şunu gerçekten açıklığa kavuşturalım ki eğer bunu düşünürlerse, bu birçok insanın bahsettiği şekilde bir felaket olur." dedi.

Fleming, Putin'in gerilimin tırmanmasının tehlikeleri konusunda "endişeli" olduğundan emin olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın, sahadaki gidişatı Rus kuvvetlerinin aleyhine çevirdiğini aktaran Fleming, Rus askerlerinin erzak ve mühimmatlarının tükenmekte olduğunu bildiklerini kaydetti.

AA

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