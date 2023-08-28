Putin, Prigojin’in yerine Troşev’i seçti

Wagner grubu lideri Yevgeni Prigojin’in uçak kazasında öldüğü DNA testi ile doğrulandı. Rusya Soruşturma Komitesi uçakta ölenlerin kimlik tespiti sonucunun yolcu listesi ile örtüştüğünü açıkladı.

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko tarafından yapılan açıklamada, “Tver bölgesindeki uçak kazası soruşturmasına yönelik moleküler genetik incelemeler tamamlandı” diyerek, “Bunun sonucunda kimliği tespit edilen on kişi uçuş listesindeki kişilerle eşleşiyor” bilgisini paylaştı.

Şarku’l Avsat’ın haberine göre, Wagner’in kurucularından Yevgeni Prigojin paralı askerler, madencilik şirketleri, siyasi danışmanlar ve dezenformasyon yapanlardan oluşan geniş ve karmaşık bir ağla kendisinin yerine kimsenin geçemeyeceği bir lider olarak görülüyordu. Fakat bundan iki ay önce kendisine yakınlığıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı isyan girişiminde bulunması, Putin’i Prigojin’in yerine gelecek kişiyi aramaya itti. Prigojin’in ölümünün ardından Putin onun yerine Sedoi (gri saçlı) lakaplı Andrey Troşev’i seçti. Putin, bir zamanlar Troşev’i Wagner’in gerçek komutanı olarak tanımladı.

Haber Merkezi