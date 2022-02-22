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23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Putin: Spekülasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor

22 Şubat 2022, Salı 20:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Putin, Kremlin Sarayı'ndaki görüşmede, Aliyev'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, davetini kabul ettiği için teşekkür etti.

Aliyev'in ziyaretinin, Rusya ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünün arifesinde gerçekleştiğini hatırlatan Putin, bugün iki ülke arasında müttefiklik faaliyetler hakkında bildirgenin imzalanacağını söyledi.

Putin, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde yeni bir aşama olan bildirgenin, tam olarak çözülmese de çözümünde ilerleme kaydedilen Karabağ sorununda gelinen aşama sonrasında mümkün hale geldiğini ifade etti.

Ortaya çıkan birtakım sorunlara rağmen (Karabağ konusunda) bugün gelinen noktanın tatmin edici olduğunu belirten Putin, her halükarda, sadece oradaki tüm insanların güvenliğini sağlamak açısından değil, aynı zamanda ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi ve ulaşım hatlarının önündeki engellerin kaldırılması açısında da belirli anlaşmaların sağlandığını hatırlattı.

Putin, hala anlaşmazlıkların olduğunu bildiğini ve üzerinde çalışılacak birçok şey olduğunu belirterek "Biz bu sürecin barışçıl yollarla ilerlemesi, barışçıl şekilde gelişmesi ve elbette bu sürece dahil olan tüm tarafların memnuniyetini sağlamak için her şeyi yapacağız. Rusya ve diğer komşularınız ulaşım hatları dahil tüm sorunların çözülmesinden yana. Çünkü bunu sadece Azerbaycan ve Ermenistan değil, Rusya ve diğer tüm komşularınız da istiyor." dedi.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin giderek geliştiğini vurgulayan Putin, "Salgına rağmen ticaretimiz geçen yıl yüzde 16'dan fazla büyüdü ve bu, çok iyi bir gösterge. Bunu desteklediğiniz için size minnettarız. İlişkilerimizin geleceği için çok ciddi planlarımız var. Ekonomik bağlarımız oldukça çeşitli ve bu daha fazla ilerleme için iyi ön koşullar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Putin, Aliyev'i Ukrayna'daki gelişmeler konusunda bilgilendireceğini aktararak "Hemen söylemek istiyorum ki Rusya'nın imparatorluğu aynı emperyal sınırlar içinde yeniden kuracağı konusundaki spekülasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya, tüm yeni jeopolitik gerçekleri tanıdı ve bildiğiniz gibi Sovyetler sonrası alanda ortaya çıkan tüm ülkelerle, bağımsız devletlerle iletişimimizi güçlendirmek için aktif olarak çalışıyoruz. Hatta çok zor konularda bile örneğin Dağlık Karabağ konusunda bu sürece dahil olan tüm devletlerin çıkarlarından hareket ederek her zaman çok dikkatli davrandık ve her zaman karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmaya çalıştık." diye konuştu.

Ukrayna'da 2013'teki protesto gösterileri sonucu gerçekleşen iktidar değişikliğini "darbe" olarak nitelendiren Putin, "Biz tüm komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ukrayna'da ise durum farklı. Maalesef bu ülkenin toprakları üçüncü ülkelerce Rusya'ya tehdit oluşturmak için kullanılıyor. Olay sadece bundan ibaret." dedi.

"Ermenistan'ın Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin maddelerini uygulayacağını umuyorum"

Aliyev de davet için Putin'e teşekkür ederek kendisiyle sık sık bir araya geldiklerini bunun da Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilerin dinamik gelişiminin göstergesi olduğunu belirtti.

Bugün imzalayacakları müttefiklik faaliyetleri hakkında bildirgenin hem iki ülke ilişkilerine hem de bölgesel güvenliğe olumlu katkı sağlayacağını dile getiren Aliyev, Rusya ile yıllar içinde kurulan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine değer verdiklerini kaydetti.

Aliyev, "Bildirge oldukça geniş ve 40'tan fazla maddeyi içeriyor. Faaliyetlerimizin önemli kısımlarını içeriyor. Bu belge gelecekteki ikili ilişkilerimizde önemli rol oynayacak. Siyasi ilişkilerimiz her zaman olumlu şekilde gelişiyordu bundan sonra da en üst düzeye çıkacak." diye konuştu.

Ülkesiyle Rusya arasındaki ticari ilişkilerin de olumlu şekilde geliştiğini bildiren Aliyev, "Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşın bitmesine önemli rol oynadı. Rusya bugün de Ermenistan ile Azerbaycan arasında normalleşme için olanaklar oluşturma sürecinde de önemli rol üstleniyor. Biz bunu takdir ediyoruz. Ermenistan'ın da bizim gibi, Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin maddelerini uygulayacağını umuyorum." dedi.

AA

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