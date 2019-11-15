Putin: Türkiye’yle anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Suriye’deki militanlar civardaki Avrupa dahil bütün ülkelere tehdit olabilirler. Bunlarla mücadelede ortak çaba göstermeliyiz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ile yoğun temas içerisinde olduklarını belirterek, “Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. Türk tarafı, çalışma ve fiilî seviyede Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek. Eğer gerçekten bazı ihlâller görürsek buna fiilî olarak reaksiyon göstermeye hazırız.” dedi. Putin, Brezilya’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Ortak çaba göstermeliyiz”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de IŞİD’i mağlûp ettiklerine dair açıklamalarını değerlendiren Putin, “ABD’nin katkısı oldu. Ancak askerî operasyonumuzun boyutu ve sonuçlarını göz önünde bulundurduğunuzda tarafsız her göz Rusya’nın burada oynadığı rolü görebilir.” ifadelerini kullandı. Putin, Rusya’nın, Suriye operasyonuna başlamadan önce koyduğu hedeflere büyük oranda ulaştığını vurgulayarak, “Suriyeli sınır güvenlikleri Türkiye sınırında devriyelere başladı. Oralarda kimlerin kampları olduğuna dair artık daha fazla bilgimiz var. Suriye’deki militanlar civardaki Avrupa dahil bütün ülkelere tehdit olabilirler. Bunlarla mücadelede ortak çaba göstermeliyiz.” diye konuştu.

“ABD’nin buradaki varlığını meşrû görmüyoruz”

İdlib ve Fırat’ın doğusu olmak üzere Suriye’de tamamlanması gereken çok sayıda görev olduğunu savunan Putin, “ABD ordusu da hâlâ bu bölgede ve birçok defa söylediğimiz gibi ABD’nin buradaki varlığını meşrû görmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Putin şunları kaydetti, “Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. İş birliğimizi göz önünde bulundurduğunuzda, Türk tarafı çalışma ve fiili seviyede Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek. Eğer gerçekten bazı ihlâller görürsek, buna fiilî olarak reaksiyon göstermeye hazırız. Son telefon görüşmemizde bu konuda anlaştık.”