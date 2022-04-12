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12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Putin, Ukrayna’daki savaşa 'özel askeri operasyon' dedi

12 Nisan 2022, Salı 13:47
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kutlanan Kozmonotlar Günü vesilesiyle Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ziyaret etti.

 

Burada, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulunan Putin, Rus ordusunun Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlere yardımcı olduğunu ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanması yönünde önlemler aldığını belirtti.

Ukrayna'daki çatışmaların kaçınılmaz olduğunu savunan Putin, "Başka bir seçeneğimiz yoktu ve bu doğru olan şeydir. Ukrayna'daki özel askeri operasyonda hedeflere ulaşılacağından şüphe yok. Bu hedefler anlaşılır ve asildir. Hedefimiz, tanıdığımız Donbas halkına yardımcı olmak. Bunu yapmak zorunda kaldık." dedi.

Ukrayna'nın Batı tarafından yönlendirildiğini belirten Putin, "Kiev yönetiminin Donbas meselesini barış yoluyla çözülmesini amaçlayan Minsk anlaşmalarını uygulamayı reddettiğini" ifade etti.

"Kendimizi izole etmeyeceğiz"

Rusya'nın kendisini dünyadan izole etmek istemediğini belirten Putin, şu şekilde devam etti:

"Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse, hele Rusya gibi büyük bir ülke, katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız."

AA

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  • Gültekin

    12.4.2022 14:26:26

    Sayın Putin, kendine kılıf araması, " Özel Askeri Operasyon" ifadesiyle savaşı yumuşatmaya çalışması bir devlet adamına yakışmıyor. Özel Askeri Operasyonlar, devletin kendi sınırları içinde lüzum gördüğünde yapılan, fiil ve askeri eylemlerdir. Ukrayna sınırları, yönetimi, bayrağı, anayasası v.s. olan bir devlettir. Bir devletin başka bir devlete izinsiz askeri operasyonu savaştır, hiç kimse bahane üretecek akıl vermesinler. Bu durum uluslararası suçtur.

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