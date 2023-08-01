Putin: Ukrayna ile barışı görüşebiliriz

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Ukrayna’yla barış görüşmesi fikrini reddetmediğini açıkladı. Putin bu açıklamasını St. Petersburg’daki Afrika liderleri toplantısının ardından yaptı.

Putin barışa ulaşmak için Afrika ve Çin’in girişimlerinin temel alınabileceğini de kaydetti. voa Türkçe’nin haberine göre, Rusya Cumhurbaşkanı, Ukrayna ordusunun saldırısı devam ederken ateşkes olamayacağını da vurguladı. Ukrayna’dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yok. Rusya’yla Ukrayna daha önce barış görüşmelerinin belirli şartlar çerçevesinde olabileceğinin mesajını vermişti. Ukrayna herhangi bir toprak kaybını kabul etmeyeceğini daha önce açıklamıştı. Rusya ise Ukrayna’nın topraklarıyla ilgili yeni gerçekliği kabul etmesi gerektiğini belirtiyor.Rusya, Ukrayna’nın doğu ve güneyindeki topraklarını işgal altında tutuyor. Haber Merkezi

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