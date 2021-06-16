Putin ve Biden'dan ortak bildiri

Kremlin, bugün Cenevre'de gerçekleşen Putin ve Biden arasındaki görüşmenin ardından üzerinde uzlaşıya varılan ortak bildiriyi yayımladı.

Bildiride, Rusya ve ABD'nin, gerginlik dönemlerinde dahi, stratejik alanda öngörülebilirliği sağlama, silahlı çatışma risklerini ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik ortak hedeflere doğru ilerleme kaydedebileceklerini gösterdikleri belirtildi.

ABD ve Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (Yeni START) kısa bir süre önce uzatıldığına işaret edilen bildiride, "Yeni START’ın uzatılması, nükleer silahların kontrolüne olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Bugün, nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz." denildi.

Söz konusu hedeflere ulaşılması için Rusya ve ABD arasında kısa bir süre içerisinde kapsamlı istişarelerin başlayacağının belirtildiği bildiride, "Stratejik istikrar konusunda sağlam ve güçlü, kapsamlı bir ikili diyalog başlatılacak. Söz konusu diyalog vasıtasıyla, gelecekteki silah kontrolü ve risk azaltma önlemlerinin temelini atmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Putin: Görüşme oldukça yapıcı geçti

Zirvenin ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi.

"Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli." ifadelerini kullanan Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.

Putin, ABD vatandaşı mahkumların iadesi konusunda bazı tavizler verilebileceğini bildirdi.

Biden: İnsan hakları konusundaki endişelerimi dile getirdim

Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyerek zirveyi değerlendiren Biden da farklılıklara ve anlaşmazlıklara rağmen Rusya ile ABD'nin ortak alanlarda birlikte çalışabileceği mesajını verdi.

Yüz yüze diyaloğun önemine dikkati çeken Biden, hem Putin'in hem kendisinin "istikrarlı ve öngörülebilir" bir ilişki için sorumluluk hissettiğini belirtti.

Biden, ABD'nin çıkarına zarar verecek belirli eylemlere yanıt vermekten de geri durmayacaklarının altını çizerek, "Putin’e benim ajandamın Rusya’ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim." ifadesini kullandı.

Putin ile istenmeyen çatışma riskinin azaltılması konusunu da konuştuklarını kaydeden Biden, "(Putin ile) Yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Biden, siber güvenlik konusunun da zirvede geniş şekilde ele alındığının altını çizerek,"Belirli kritik altyapıların siber saldırılar için yasak bölge olması gerektiğini söyledim. Onlara bir liste verdik, yanılmıyorsam burada kritik altyapı olarak tanımlanan 16 şirket vardı. Sorumluluk sahibi ülkeler, topraklarından siber saldırı yapan suçlulara karşı adım atmalı. Bu konuda da yasaklı alanların ne olacağı konusunda çalışılması için uzmanlar görevlendirilmesi konusunda anlaştık." bilgisini paylaştı.

Putin ile görüşmesinde, Suriye'deki durumun da gündeme geldiğini ve ihtiyaç sahibi kişilere temel ihtiyaçların ulaştırılmasının sağlanması gerektiğini ilettiğini söyleyen Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önlenmesinin de iki ülkenin yararına olacağını kaydetti.

Biden, Afganistan'da terörün yeniden ortam bulmasını önlemenin de iki ülkenin yararına olacağını dile getirdiğini belirterek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması ve Belarus konusunun da görüşüldüğünü aktardı.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının "olumlu bir tonda" geçtiğini kaydeden Biden, farklılıklara ve anlaşmazlıklara rağmen Rusya ile ABD'nin ortak alanlarda birlikte çalışabileceğini ve bunun hem iki ülkenin hem de dünyadaki diğer ülkelerin yararına olacağını ifade etti.

Biden, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da görüştüklerini aktararak, "Putin’e demokratik egemenliğimizi ihlal edecek ya da demokratik seçimlerimizin düzenini bozacak girişimleri hoş görmeyeceğimizi ifade ettim.” diye konuştu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy konusunda da görüşlerinin değişmediğini belirten Biden, "Navalnıy'ın tutukluyken ölmesinin sonuçlarının Rusya için yıkıcı olacağını Putin'e açıkça söyledim." dedi.

Biden, Putin’e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini bildirdi.