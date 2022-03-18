Putin, Zelensky ile yüz yüze görüşme istemiş

BBC’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin de Kırım gibi Rusya’ya katılmasını istiyor. Putin, bu görüşmede, Zelenskiy ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin’in Erdoğan’a dile getirdiği bir kısım talebin “üzerinde anlaşılabilir” nitelikte olduğunu aktarıyor. Bunlar arasında, Ukrayna’nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO’ya üye olmayacağını açıklaması gibi daha önce dile getirilen talepler bulunuyor. Putin’in ülkenin “Nazi düşüncesinden arındırılması” olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor. Türk tarafı Nazizm’in kınanması gibi kolay bir yolla bu talebin aşılabileceği görüşünde. Kalın’ın aktardığına göre, Rusya’nın bu noktada talepleri arasında Donbas’ın ve Kırım’ın statüsü de yer alıyor. Putin bu bölgelerin Rus olduğu görüşünü savunuyor. İbrahim Kalın, “Putin’in, bu konuların ancak Zelenskiy ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini” söylediğini de aktarıyor. Haber Merkezi

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