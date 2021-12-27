Rai Tayfunu’nda ölü sayısı 388’e çıktı

Filipinler’in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu’nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 388’e yükseldiği bildirildi.

The Star gazetesinde yer alan haberde, Sivil Savunma departmanından yapılan açıklamada, tayfun sebebiyle yaklaşık 482 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına, toprak kayması ve yıkımlarda ölenlerin sayısının 388’e çıktığı aktarılan açıklamada, 60 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.Açıklamada, ülkede 300 binden fazla insanın tahliye kamplarında kaldığı ve 200 binden fazla kişinin ise diğer bölgelerdeki yakınlarına sığındığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, “ülkeyi vuran en ölümcül tayfun” olarak bilinen Haiyan sebebiyle 2013’te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.