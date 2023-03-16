Ramazan’da Aksa gönüllüleri

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere eziyet edilmemesi ve baskın yapanların camiden uzak tutulması gerektiğini belirterek, burada bin gönüllünün görev alacağını söyledi.
Ürdün resmi televizyonu El-Memleke’nin internet sitesinin haberine göre, Hatib, “Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa ve ibadet edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için mali harcama yapılması talimatı verdi” ifadesini kullandı. Hatib, “Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa’da sükuneti korumak için Ürdün ile koordinasyonumuz bulunuyor” dedi.
AA