Ramazan’da yine Aksa provokasyonu

İsrail polisi eşliğindeki 137 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı.

Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, 137 fanatik Yahudi’nin İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa’nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e girdiğini belirtti. Ramazan ayı münasebetiyle yüzlerce Müslüman’ın ibadet amacıyla Harem-i Şerif’te bulunduğuna dikkati çeken Dibs, fanatik Yahudilerin provokatif hareketler sergilediğini vurguladı. AA

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