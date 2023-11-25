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25 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Refah Sınır Kapısı’nı açık tutun

25 Kasım 2023, Cumartesi 08:39
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Gazze’ye yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı’nın açık tutulması çağrısıyla Mısır’ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

“Özgür Filistin”, “Gazze’ye yardımların girmesine izin verin” ve “Refah Sınır Kapısı’nı açın” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze’de tam ateşkes çağrısında bulundu. İngilizce ve Arapça Filistin yanlısı sloganlar atan göstericiler, Gazze’ye yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı’nın açık tutulmasını istedi. İngiliz polisi, büyükelçiliğin önünde ve bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösteriye katılanlardan Anna, Movement for Justice (Adalet için Hareket) grubu olarak eyleme katıldıklarını belirterek, “Her şeyden önce Mısır’ın sınırlarını açmasını talep etmek için buradayız çünkü Filistin mücadelesinin kazanmasını istiyoruz.” dedi.

AA

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