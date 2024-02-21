Refah’ta nüfus yoğunluğu rekoru!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırılarından kaçan Gazzelilerin sığındığı Refah kentinin, dünyada nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerden biri haline geldiğini bildirdi.

UNICEF’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ofisinin resmi X hesabından yapılan videolu paylaşımda, Refah kentinin toplam nüfusun yarısından fazlasını barındırdığı belirtildi. İsrail saldırıları nedeniyle 1,3 milyon Gazzelinin Refah’a sığınmak zorunda kaldığı belirtilen paylaşımda, kentin dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerinden biri haline geldiği vurgulandı. Refah’a sığınanların gidecek başka güvenli yerleri olmadığı ifade edilen paylaşımda, Gazzelilerin korunması çağrısında bulunuldu. AA

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