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8 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Rejim güçleri yine sivil yerleşimlere saldırdı: 4 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

08 Ağustos 2021, Pazar 09:00
Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek Hama ili kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 4 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Hama'nın kuzeybatısındaki Curin köyünde konuşlu, Esad rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist gruplar, Kastun, Mağara ve Bara köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Kastun köyüne düzenlenen saldırıda 4 çocuk öldü, 5 sivil yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4 ve 5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus'un kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

AA

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