Rejim ve Rusya İdlib'deki hastaneleri vuruyor

İngiliz Telegraph gazetesinin haberinde, BM'nin İdlib'deki hastanelerin lokasyonlarını Rusya'ya bildirdiği, yine de Rusya ve Esed rejiminin bu hastaneleri vurduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) İdlib'deki hastanelerin lokasyonlarını Rusya ile paylaştığı, ancak Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın bu noktaları yine hedef aldığı belirtildi. İngiliz Telegraph gazetesinin dünkü haberine göre, uluslararası tıbbi yardım kuruluşları, saldırılar karşısında caydırıcılık tesis etmek ya da vurulmaları halinde "BM'nin niyet oluşturması" için kolaylık sağlamak maksadıyla İdlib'deki hastanelerin lokasyonlarını paylaşıyor. BM ise bu bilgileri, "çatışmasızlık listesi" olarak, İdlib'de hava saldırıları düzenleyen Rusya ile paylaşıyor. Ancak Rusya ve desteklediği Beşşar Esed rejimi, yine de bu lokasyonları hedef alıyor. Tıbbi merkezlerin kasti hedef alınmasının uluslararası hukuka göre savaş suçu sayıldığı vurgulanan haberde, bu listede yer alan ve vurulan lokasyonlardan birinin Etarib'deki doğum hastanesi olduğu belirtildi. AA

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