Rejim ve Rusya saldırıyor: İdlib'de ''sivil'' ölümleri devam ediyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 4 sivil daha öldü.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hava saldırıları düzenlediği İdlib'in güneyindeki Masaran köyünde 2, Cercenaz beldesinde 1 sivil öldü. Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evinin Rusya'ya ait olduğunu belirttiği savaş uçağının saldırısında ise Temaniye beldesinde bir sivil öldü. Rejim uçakları, Tuh, Has, Kefersecne, Nukeyyer, Gadafa, Tel Mennis, Tel Merdih, Marşurin köylerine, Kefrenbil ve Serakib ilçelerine de saldırı düzenledi. İdlib'deki durum Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü. AA

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